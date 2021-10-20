Известная 52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно приступила к съемкам нового фильма, снова снимется вместе со своим коллегой Малумой.
Популярная исполнительница показывает в Инстаграм много смелых и дерзких образов, которые подчеркивают ее привлекательность. При этом Дженнифер нравится хвастаться не только фигурой.
Недавно поклонники вспомнили, что пока Дженнифер занята подготовкой к съемкам нового фильма, скоро должна выйти новая работа Лопес совместно с Малумой, что станет очередной композицией, созданной вместе.
Пара артистов также успела не раз устроить съемку и удивить нарядами. В сети реагируют бурно, ведь Лопес акцентирует внимание и знает, как подать себя:
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«Не могу дождаться фильма с этими двумя; мой король и моя королева 🔥😍; Амазонка, но не обычная женщина❤; Красиво 🇵🇷; Дженнифер, как всегда, безупречная; Очень красивая; Уже наслаждаюсь; Что касается красоты и чувственности, то вы наверху» - пишут в сети.
Ранее на одной из фан-страниц Дженнифер Лопес в Инстаграм появилось новое фото. Актриса вышла на красную дорожку в шикарном наряде. На ней яркий коралловый топ и длинная юбка с огромным разрезом, который открывает вид на её безупречные ноги. Свой образ она дополнила такого же цвета туфлями на каблуке.
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