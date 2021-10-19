Певица Ани Лорак (Каролина Куек), родом из Украины, обратилась к поклонникам с вопросом, который не смог оставить их равнодушными, при этом она появилась в красивом образе.

Известная исполнительница с самого детства занимается развитием карьеры, передает Politeka.net. Сейчас у нее миллионы фанатов, которых она старается удивить и порадовать.

Артистка активно ведет Инстаграм, в котором у нее семь миллионов подписчиков. В своем аккаунте звезда часто рассказывает, что нового готовит.

Так, звезда опубликовала новый пост, в котором прошлась по улице в черных лосинах и длинном черном пальто. Завершили образ крупные очки от солнца.

"Под гипнозом иду к нему, в поцелуях его тону…

Ждете премьеру?", - заинтриговала подписью Ани Лорак.

Публикация быстро собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев:

"Строчка из новой песниии💥😍 Очень ждём!!!", "Чувствую, это будет очень красиво! 😍безумно ждем! ❤️", "Каролина, мы с нетерпением ждём! 🙏🏻❤️ порадуете ли нас хитами и видеоработами? 😍", " Какие проникновенные слова 🔥 Безумно ждём ❤️❤️❤️", "Альбом ещё не вышел, но мне уже нравятся все песни в нём😍", "Дааааа🥰🥰 Ждем Дива🥰 Какая вы красивая 😍А строки говорят, о том, что вы счастливая".

Напомним, что Ани Лорак поделилась откровением, блистая в безразмерном пальто

Как сообщала Politeka, экс-муж Ани Лорак показал, чем теперь занимается в Украине

Также Politeka писала, что Лорак похвасталась "новыми" губами во время похода в салон красоты