В сети показали забавный ролик, в котором Дан Балан воркует с Тиной Кароль, при этом Надя Дорофеева развеселилась от этих заигрываний.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Тине Кароль опубликовали забавное видео со времен съемок "Голосу країни", на котором Дан Балан заигрывает с певицей.

На видео видно всех членов жюри вокального шоу, в нем молдавский артист Дан Балан предлагает Тине Кароль присесть с ним в тренерское кресло. Тина, смущаясь, присаживается, спрашивая, поместиться ли они.

"Давай, садись сюда. Я же специально похудел для этого. Конечно. Для того чтобы здесь был тандем нормальный, сидели нормально", - флиртует Балан с Кароль. А она и не против, тоже кокетничает с ним.

Всю эту сцену наблюдет Надя Дорофеева, которая сидела в своем тренерском кресле, и которую показали крупным планом. Видно, что певицу очень повеселили заигрывания Дана и Тины, она тихонечко смеясь с этой сцены.

Напомним, "Дан, ты же говорил, что с замужней ни-ни": Балан в обнимку с известной сердцеедкой разочаровал фанаток.

Как сообщала Politeka, Мама Дана Балана с распущенными волосами дала новый повод сравнивать себя с Кароль: "Знаем мы еще одну любительницу...".

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