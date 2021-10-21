В сети показали забавный ролик, в котором Дан Балан воркует с Тиной Кароль, при этом Надя Дорофеева развеселилась от этих заигрываний.
Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Тине Кароль опубликовали забавное видео со времен съемок "Голосу країни", на котором Дан Балан заигрывает с певицей.
На видео видно всех членов жюри вокального шоу, в нем молдавский артист Дан Балан предлагает Тине Кароль присесть с ним в тренерское кресло. Тина, смущаясь, присаживается, спрашивая, поместиться ли они.
"Давай, садись сюда. Я же специально похудел для этого. Конечно. Для того чтобы здесь был тандем нормальный, сидели нормально", - флиртует Балан с Кароль. А она и не против, тоже кокетничает с ним.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Новые правила пассажирских перевозок, куда пустят без COVID-сертификата: "среди исключений..."
Введение полного локдауна в Украине: в Кабмине назвали единственную альтернативу
Именинница Никитюк закатила "золотую" вечеринку с российской попсой, Сердючкой и букетами от мужчин: "18 мне уже"
Дорофеева забыла надеть штаны на важное мероприятие: кадры уже в сети
Всю эту сцену наблюдет Надя Дорофеева, которая сидела в своем тренерском кресле, и которую показали крупным планом. Видно, что певицу очень повеселили заигрывания Дана и Тины, она тихонечко смеясь с этой сцены.
Напомним, "Дан, ты же говорил, что с замужней ни-ни": Балан в обнимку с известной сердцеедкой разочаровал фанаток.
Как сообщала Politeka, Мама Дана Балана с распущенными волосами дала новый повод сравнивать себя с Кароль: "Знаем мы еще одну любительницу...".
Также Politeka писала, что Тина Кароль в колготках и черном мини сделала поклонникам суперпредложение : "Сыграем в игру".