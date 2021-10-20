20 октября годовщина гибели звезды "Дизель шоу" актрисы и комика Марины Поплавской, разбившейся в ДТП три года назад.

Марина Францевна была неотъемлемой частью программы. Ее гибель стала настоящим ударом не только для всего коллектива "Дизель шоу", но и всех украинцев. Публика полюбила Поплавскую еще до ее прихода на ТВ, когда она принимала участие в КВН в команде «Девчонки из Житомира».

О том, какой талантливой и неординарной была Марина Францевна, вспоминают в "сториз" на официальной страничке "Дизель шоу" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"3 года! З года, как нет королевы юмора. Хотя нет, она есть и будет в наших сердцах"; "3 года, как ее нет с нами((( Гениальная, смешная, харизматичная актриса "Дизель шоу", королева юмора Марина Францевна Поплавская. Вечная память!", - оплакивают потерю украинцы.

Напомним, Марина Поплавская погибла 20 октября 2018 года в ДТП на трассе Киев-Чоп. Тогда водитель гастрольного автобуса "Дизель шоу" не справился с управлением и влетел в грузовик. Поплавская, сидевшая рядом с водительским креслом, погибла на месте, другие артисты Егор Крутоголов и Евгений Сморигин получили травмы. Водитель автобуса, летевшего со скоростью 100 км/ч, признал на суде свою вину.

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