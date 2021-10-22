Известная украинская звезда Ирина Билык в интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя" рассказала, в какую школу собирается отправить маленького сына Табриза.

Как сообщает Politeka.net, 51-летняя украинская певица Ирина Билык, которая недавно рассталась с пятым мужем Асланом Ахмадовым, в интервью Кате Осадчей рассказала, в какую школу собирается отдавать будущего сына-первоклассника Табриза. Так, по словам артистки, она хочет посмотреть, каким вырастет ребенок, пройдя школу по системе педагогики Монтессори.

"Это будет школа по советам Монтессори. Мне интересно, какой будет человек после такой школы, где учат не только плюс, минус, а учат жизни", - рассказала Билык. По словам звезды, в школах по системе педагогики Монтессори детей учат вещам, которые пригодятся им во взрослой жизни - мыть посуду, стирать и прочее.

Певица также ответила на вопрос Осадчей о возможном рождении дочери от суррогатной матери, как это было с Табризом. По словам Ирины, она рассматривала такую возможность, однако отказалась от нее из-за своей занятости – концертов и гастролей.

Напомним, 51-летняя Ирина Билык поставила сыну и его невесте жесткое условие: "Берите хоть из Африки".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Билык призналась Осадчей относительно еще одного ребенка от суррогатной мамы: "Я решила...".

Также Politeka писала, что Ирина Билык неожиданно засветилась с Осадчей после давнего скандала: кадры.