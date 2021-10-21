Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно приступила к съемке нового фильма, продолжает впечатлять публику смелыми образами и моложавым видом не по годам.

Пока артистка занята на съемках новой киноленты, поклонники решили публиковать лучшие кадры с Лопес за последнее время. В том числе и ее последние селфи, которыми звезда делилась у себя в Сторис.

На фото можно заметить, как уверенно Дженнифер показывает свое лицо вблизи и демонстрирует фигуру без смущения. В маленьком топике на тонких бретельках и с блестками Дженнифер подчеркнула зону декольте. А золотистый макияж сделал кожу звезды более сияющей.

«Ты есть и всегда будешь одной из самых красивых женщин, которых я когда-либо встречал в своей жизни; Ты как драгоценность; Выглядит моложе и лучше других❤️; нельзя не заметить ее привлекательность😍; Замечательно😍; заслуживает уважения️❤️; сколько вложено в это лицо» - пишут пользователи.

В целом, популярная исполнительница показывает в Инстаграм много смелых и дерзких образов, которые подчеркивают ее привлекательность. При этом Дженнифер нравится хвастаться не только фигурой.

Недавно поклонники вспомнили, что пока Дженнифер занята подготовкой к съемкам нового фильма, скоро должна выйти новая работа Лопес совместно с Малумой, что станет очередной композицией, созданной вместе.

Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье

Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте