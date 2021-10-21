Актер и певец Артур Логай, который снялся в фильме "Моя улюблена Страшко", а также участник нового сезона "Танців з зірками", показал травму, которую получил перед седьмым эфиром проекта.
Как пишет Politeka.net, Артур Логай является популярным отечественным актером, который дебютировал в фильме "Чаклуни". Недавно звезду пригласили в сериал "Моя улюблена Страшко", который является адаптацией популярного колумбийского проекта "Yo soy Betty, la fea". Также Артур стал участником нового сезона "Танців з зірками". Не забывает Логай и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Артур показал, как получил травму. Актер выставил ногу, демонстрируя забинтованную часть над носком.
"В общем, понятно, что эмоции зашкаливали и я держал себя в руках, но не содержал (сдержал, - прим. ред.). И от злости на себя, что ничего не получается, ударил рядом стоящие стулья".
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"Значит, там рассечение, там видно мясо наружу, а он все сделал. Ты еще бантик завяжи сверху", - сказала партнерша актера, танцовщица Анна Карелина.
Дальше звезда показал зашитую ногу.
"Так нога выглядела в день эфира. Но мы очень постарались, чтобы в танце это не было заметно. Сейчас гораздо лучше. Репетиции идут полным ходом", - написал Артур.
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