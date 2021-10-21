Известный украинский артист Виктор Павлик записал эмоциональное обращение с огромным букетом красных роз к своей молодой жене Кате Репяховой.

Как передает Politeka.net, Виктор Павлик является популярным украинским артистом. Недавно у него родился сын - Михаил, от его молодой жены Екатерины Репяховой.

Так, на этот раз Катя Репяхова опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах она засветила своего мужа Виктора Павлика после концерта, который держит огромный букет красных роз. Также он делает обращение для своей молодой жены после скандала с его экс-супругой.

"Какие цветы вчера подарили Виктору Франковичу после концерта", — подписала фото Катя Репяхова.

"Для всех подписчиков моей Кати. Зая, спасибо тебе за Мишу, спасибо тебе за всё, спасибо за любовь. Эти цветы для тебя. Люблю тебя", — признался Виктор Павлик своей молодой жене.

Напомним, между бывшей и новой женой Виктора Павлика на публике устроили скандал. Это случилось из-за того, что бывшая жена артиста Лариса Созаева потребовала у него выплаты по кредиту за квартиру, в которой они раньше проживали. И также она обвинила своего бывшего мужа и его новую жену Катю Репяхову в том, что из-за них она потеряла своего сына Павла. Стоит отметить, что парень умер в 2020-ом году из-за болезни.

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