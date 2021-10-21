Известная украинская актриса и главная героиня 1-го сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина смутила своим танцем Сергея Притулу на "Україна має талант".

Как передает Politeka.net, шоу "Україна має талант" уже появилось на телеэкранах. Канал "СТБ" полностью поменял судейский состав. Новыми судьями стали известный телеведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот. Также, стоит отметить, что новым ведущим шоу стал Григорий Решетник.

Так, на этот раз на странице шоу "Україна має талант" опубликовали новое видео. На кадрах Ксения Мишина устроила танцы верхом на судейском столе (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Вот в таком темпе танца с Ксенией Мишиной, мы приближаемся к главной премьеры этой осени! 😍

Уже 23 октября в 19:00 смотри новый сезон легендарного шоу «Украина имеет талант»! Будет настолько горячо, насколько возможно! 🔥", - прокомментировали на странице.

Также видно, что Ксения Мишина своим танцем смутила Сергея Притулу, и в один момент он отвернулся в другую сторону.

Ранее сообщалось, Мишина ошарашила видом на новых фото и поделилась новостями: "Синяк, лицо в кровь..."

Также, украинцы ополчились против "Україна має талант" из-за Притулы: "Господи, опять..."

Politeka рассказывала, "Холостячка" Мишина пленила точеной фигуркой в затянутом корсете: "Ну что, я готова!"