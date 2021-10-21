Известный продюсер Потап показал любимую жену Настю Каменских в купальнике на отдыхе и заставил с ним танцевать на камеру.

Как сообщает Politeka.net, известный репер и продюсер Алексей Потапенко по случаю годовщины росписи с женой Настей Каменских увез ее на отдых в теплую страну. Похоже, парочка весело проводит время на пляже и снимает тик-ток видео, которое Потап заодно показал своим поклонникам в Instagram.

В новом ролике Алексей и Настя запечатлены в пляжных нарядах, собственно на пляже. Они забавно танцуют перед камерой, подыгрывая друг другу. Каменских появилась в объективе в красном микро-купальнике, сверкая прелестями и загорелой кожей. В комментариях некоторые отметили, что певица сильно утягивает живот, чтобы казаться стройнее. Кто-то из пользователей посоветовал ей: "Настя, выдыхай".

В подписи к публикации Потап поделился советами о том, как развивать свои сильные стороны: "Прежде всего нужно знать свои сильные стороны, а для этого нужно знать самого себя! Когда вы узнали, на что вы способны, начните это применять, но помните дорога ложка к обеду! Развивайте свои сильные стороны и делайте из слабых – сильные!".

Напомним, Настю Каменских и Потапа подняли на смех за нелепые танцы: "Медведь и Маша после второй прививки".

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