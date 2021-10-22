Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, уехавшая на съемки нового фильма несколько дней назад, сразила видом рядом с популярной моделью и блогером Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес являются давними знакомыми, которые уже не раз появлялись вместе на различных съемках. Певица и модель считаются одними из самых обсуждаемых звезд в мире.

Вокруг этих женщин всегда много скандалов и неловких ситуаций, однако они по-прежнему считаются довольно популярными. Недавно Ким праздновала день рождения, поэтому поклонники решили вспомнить последние встречи Дженнифер и Ким с ее семейством.

Некоторые поклонники подмечают, что 52-летняя знаменитость выглядит даже моложе Кирдашьян:

«С днём рождения замечательную Ким К. мы тебя любим ❤; Представьте, что вы сидите с ней в гостиной; Дженни выглядит моложе Ким, хорошо!; С Днем Рождения и много других благословений ❤; Удивительные, как девушки-соперницы; Вау, две потрясающие красивые женщины».

Ранее Дженнифер решила показать первые промо-кадры со съемок нового фильма, в котором теперь участвует. Не так давно звезда объявила о новой работе, в которой собирается предстать с новой стороны.

Серьезный образ, без привычных коротких платьев и соблазнительных костюмов немало удивил поклонников. Дело в том, что Дженнифер впервые берет за серьезную роль и участника непосредственного планирования съемок и одновременно актрисы, которая должна сыграть довольно непривычный для себя образ.

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