Певица Надя Дорофеева, которая замужем за Владимиром Дантесом, показала себя без одежды, акцентировав внимание на главном.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева недавно выпустила песню "Невеста" вместе со Скриптонитом. Также звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Надя была без одежды и белья. Звезда стояла перед зеркалом в ванной, прикрывая самое главное.

"То, что важнее всего ….

Написано у меня на руке

Расшифруешь?", - написала Дорофеева.



"Damn girl", - написал Позитив, поставив много знаков восклицания.

Фанаты поставили более 28 тысяч лайков и написали комментарии:

"Почему там написано не "латте"", "Любовь", "Феноменаль", "Надя, твои татуировки, это любовь", "Семья и любовь", "Там нечего прятать руками", "Ой... Все?", "Так красиво", "Твори, создавай", "Почему такая офигенная?", "Лучшая певица", "Во-первых, фото отзеркалено, во-вторых, слово не полностью видно", "Мне кажется, что там написано "cleste".

Напомним, Дантес кардинально сменил образ и стал похож на звезду Maneskin

А еще Politeka писала, что Дорофеева в домашнем наряде показала свой гараж и роскошные авто

Также Politeka сообщала, что изумленная Дорофеева показала, чем ее радует на кухне раздетый Дантес



