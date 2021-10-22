Певица Руслана Лыжичко, победительница Евровидения, показала, как прошли съемки "Україна має талант", где она стала четвертой судьей.
Как пишет Politeka.net, Руслана стала очень известной, ошеломив выступлением с "Дикими танцами" на Евровидении. Лыжичко продолжает творить и снимается в разных шоу, а сейчас певица приняла предложение стать четвертой судьей шоу "Україна має талант". На своей страничке Лыжичко показала, как прошел выпуск.
На новых фото Руслана была в топике и шортиках. Звезда позировала за столом судей, держа в руках листочек с рисунком. На другом фото Лыжичко уже была с Притулой, Мишиной и Евгением Котом.
"В новом сезоне "Україна має талант" я стала приглашенной четвертой судьей проекту в одном из выпусков!
Экс-домработница Пугачевой рассказала неизвестные подробности о ее детях и браке с Галкиным: "Страшно общаться"
Алек Болдуин застрелил украинку на съемках, вскрылись новые подробности трагедии: "Ну так подстава же"
Полиция прервала выступление Кухар, судья "Танців з зірками" не сдержала эмоций: "Впервые в моей практике..."
Влюбленная судья "Мастер Шеф" Мартыновская поделилась чувствами и романтичными фото: "Держите меня"
Украинцы ополчились против "Україна має талант" из-за Притулы: "Господи, опять..."
Я искренне радуюсь возвращению этого легендарного шоу на СТБ, а особенно мне импонирует идея приурочить его возрождения в тридцатые годовщины Независимости Украины. Поэтому я без колебаний приняла это предложение.
В новом сезоне мы увидим совершенно новые, уникальные таланты. Выступления участников выходят на новый круче уровень. Они расширяют само понятие слова "талант" и показывают потрясающие сверхспособности своего тела.
"Україна має талант" - это как онлайн карта талантов нашей страны. Правда! На этом шоу можно увидеть реальных нас, украинский: талантливых, ярких и драйвовых.
Я выбирала таланты не глазами или ушами, я выбирала исключительно сердцем!
Премьера нового сезона "Украина имеет талант" уже завтра, 23 октября, в 19:00 на телеканале СТБ!", - написала Руслана.
Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарий:
"И это прекрасно. Выбирать сердцем, это лучшее решение".
Напомним, Руслана на "Україна має талант" в коротком топе сразила размерами своих мышц
А еще Politeka писала, что 48-летняя Руслана на "Маскарад 2" неожиданно намекнула на беременность
Также Politeka сообщала, что победительницы "Евровидения" Руслана и Джамала засветились вместе, редкое фото