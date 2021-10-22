Певица Руслана Лыжичко, победительница Евровидения, показала, как прошли съемки "Україна має талант", где она стала четвертой судьей.

Как пишет Politeka.net, Руслана стала очень известной, ошеломив выступлением с "Дикими танцами" на Евровидении. Лыжичко продолжает творить и снимается в разных шоу, а сейчас певица приняла предложение стать четвертой судьей шоу "Україна має талант". На своей страничке Лыжичко показала, как прошел выпуск.

На новых фото Руслана была в топике и шортиках. Звезда позировала за столом судей, держа в руках листочек с рисунком. На другом фото Лыжичко уже была с Притулой, Мишиной и Евгением Котом.

"В новом сезоне "Україна має талант" я стала приглашенной четвертой судьей проекту в одном из выпусков!

Я искренне радуюсь возвращению этого легендарного шоу на СТБ, а особенно мне импонирует идея приурочить его возрождения в тридцатые годовщины Независимости Украины. Поэтому я без колебаний приняла это предложение.

В новом сезоне мы увидим совершенно новые, уникальные таланты. Выступления участников выходят на новый круче уровень. Они расширяют само понятие слова "талант" и показывают потрясающие сверхспособности своего тела.

"Україна має талант" - это как онлайн карта талантов нашей страны. Правда! На этом шоу можно увидеть реальных нас, украинский: талантливых, ярких и драйвовых.

Я выбирала таланты не глазами или ушами, я выбирала исключительно сердцем!

Премьера нового сезона "Украина имеет талант" уже завтра, 23 октября, в 19:00 на телеканале СТБ!", - написала Руслана.

Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарий:

"И это прекрасно. Выбирать сердцем, это лучшее решение".

Напомним, Руслана на "Україна має талант" в коротком топе сразила размерами своих мышц

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