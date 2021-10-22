Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая выглядит заметно моложе и свежее своих лет, показала молодому поколению, как надо двигаться под ритмичную музыку.

Как известно, знаменитая исполнительница прославилась не только своими песнями. С молодых лет Лопес увлекалась латинскими танцами, а также спортивными танцами и занималась хореографией вместе с прославленными учителями.

Причем год назад для съемок очередного фильма Дженнифер даже пришлось учиться танцевать на пилоне, а также долгое время тренироваться с хореографами, чтобы лично исполнить все трюки без дублеров.

Фанаты в Инстаграм решили вспомнить, как Лопес хорошо двигается и даже учит этому свою танцевальную группу и коллег. Дженнифер часто устраивает перерывы с ними, поэтому нередко разминается даже на улице и дает телу разогреться благодаря задорным танцам. Занятия Лопес не прекращает даже в отпуске, о чем пишет в Инстаграм.

Мы также писали, что знаменитая исполнительница несколько дней назад уехала на съемки нового фильма, в котором недавно получила главную роль. Теперь знаменитость не показывает в сети новые фото, однако поклонники сами публикуют интригующие новые кадры.

Так, на новом фото Лопес предстала в простом и одновременно с тем привлекательном стиле. В обтягивающих светло-синих джинсах и черном гольфе артистка смогла подчеркнуть достоинства лучшим образом, так как ничего не скрыла.

Ранее Politeka писала, что Лопес честно показала, заметны ли у нее морщины на самом деле: "уже можно завидовать"

Напомним, что Дженнифер Лопес в эффектном платье покрасовалась на Венецианском кинофестивале: "а Бэтмен?".

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