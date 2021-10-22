10-летняя дочь Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Соня показала, как научилась двигаться, порадовав фанатов певицы.

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак давно покинула Украину, начав строить карьеру в России. У звезды есть 10-летняя дочь Соня, которую певица родила от Мурата Налчаджиоглу. Девочка уже освоила Инстаграм и регулярно радует фанатов исполнительницы интересными видео.

На новом видео Соня была в футболке и штанах. Девочка начала пародировать слова в музыке, а после этого пустилась в пляс, когда мелодия заиграла на полную.

Фанаты посмотрели видео сотни раз и написали комментарии:

"Попробуй знать слова", "Сонечка, бесподобно", "Покидай еще видосы", "Соня так похожа на маму, такая же красотка растет", "где красотка то?) стремная", "Соня ты красотка", "Самая лучшая дочка на свете Обнимаю ‼️ Сонечка".

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