Известный исполнитель, "повелитель волчиц" Олег Винник показал кадры со своего выступления и через соцсеть обратился к поклонникам.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель и звездный детектив шоу "Маска" Олег Винник, который недавно извинился перед зрителями за отмену концерта из-за его болезни – ларингита, в этот раз обратился к фанатам по более праздничному поводу.

В своем микроблоге в Instagram Олег опубликовал несколько ярких кадров со своих концертов в украинских городах и рассказал об особенном выступлении в Тернопольской области.

"На прошлой неделе, гастролируя по родной Украине, посетили поздравить с личным праздником Подвысокое. С вами было жарко. И очень гостеприимно", - поделился впечатлениями артист, обращаясь к своим поклонникам.

Пользователи тут же начали комментировать новые фотографии Винника, засыпая его комплиментами и благодарностями: "Как глоток свежего воздуха!", "Каждое Ваше выступление, это что-то невероятное", "Спасибо за счастье, которое Вы нам дарите", "Каждое выступление как праздник", "Пожаловал. Было жарко. Но заболел", "Желаю вам большой удачи. И пусть никогда не угасает народная любовь к вашему творчеству, пусть все песни и вы всегда будете овеяны нашей любовью и теплотой наших сердец", "Красавчик, но зачем петь с больным горлом", "Ждем с нетерпением Новых встреч и концертов", "Безумная любовь".

Напомним, "Тайная жена" Олега Винника вышла из его тени и добилась желаемого: "Поющее сокровище".

Как сообщала Politeka, Винник повторил фотосессию Каменских на лестнице, появились кадры: "Интересный мужчина".

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