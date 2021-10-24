Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, заявившая о серьезных отношениях с Беном Аффлеком, решила

Популярная 52-летняя исполнительница появляется перед публикой исключительно в открытых нарядах с блестками и множеством украшений. В стиле Лопес нет места для скромности. Поскольку Дженнифер добивалась идеальных форм много месяцев, поэтому больше не скрывает фигуру под свободными нарядами.

На сцене и светских мероприятиях Лопес позирует в нарядах с вырезами, сеточкой и блестящими вставками. Один из таких заинтересовал фанатов. Поклонники вспомнили лучший образ Лопес последнего времени – алое платье с сеткой и россыпью камней.

«Один из моих любимых встреч с таким образом ❤; Платье Dragun 🐉🐉; красивая, волшебная просто; такую грех забыть❤️; Ты такой потрясающий человек️😍; как можно быть такой красивой; Красиво ❤️; Это платье такое красивое 😍» - пишут в сети.

Ранее мы писали, Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес являются давними знакомыми, которые уже не раз появлялись вместе на различных съемках. Певица и модель считаются одними из самых обсуждаемых звезд в мире.

Вокруг этих женщин всегда много скандалов и неловких ситуаций, однако они по-прежнему считаются довольно популярными. Недавно Ким праздновала день рождения, поэтому поклонники решили вспомнить последние встречи Дженнифер и Ким с ее семейством.

Напомним, Дженнифер Лопес в платье из одной сеточки без стеснения показала свои изгибы

А еще Politeka сообщала, что 52-летняя Лопес в маленьком топике лишила дара речи на красной дорожке

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в пылких объятиях Бена Аффлека не стала скрывать чувств на красной дорожке