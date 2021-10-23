Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ведет шоу "Хто зверху?" с Сергеем Притулой, рассказала, как чувствует себя после того, как ей исполнилось 34 года.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся Никитюк позирует на камеру в мини-юбке и обтягивающей кофте. Под фото она решила рассказать, как себя чувствует после того, как ей исполнилось 34 года.

"Вы спросите меня, как оно в 34? Я с вами всегда откровенна, поэтому рассказываю!

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Детей у меня еще нет , но чего-то очень захотелось внуков -

И последнее .. напомните в комментариях , когда в Си льпо акция на рыбу ? В пятницу или в субботу ?", - пошутила Леся Никитюк.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Скучная женщина - горе в семью", "Куда те женихи смотрят, такая деваха классная одна по Сильпо ходит".

Напомним, Леся Никитюк 19 октября отпраздновала 34-летие.

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