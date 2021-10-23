Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ведет шоу "Хто зверху?" с Сергеем Притулой, рассказала, как чувствует себя после того, как ей исполнилось 34 года.
Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.
Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся Никитюк позирует на камеру в мини-юбке и обтягивающей кофте. Под фото она решила рассказать, как себя чувствует после того, как ей исполнилось 34 года.
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- Детей у меня еще нет, но чего-то очень захотелось внуков -
- И последнее .. напомните в комментариях, когда в Сильпо акция на рыбу? В пятницу или в субботу?", - пошутила Леся Никитюк.
Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Скучная женщина - горе в семью", "Куда те женихи смотрят, такая деваха классная одна по Сильпо ходит".
Напомним, Леся Никитюк 19 октября отпраздновала 34-летие.
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