10-летняя дочь Ани Лорак (Каролины Куек) София показала, как накрасила губы, порадовав фанатов.

Как пишет Politeka.net, у знаменитой украинской артистки Ани Лорак есть дочь от турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу, который недавно сделал предложение киевской визажистке Лилии из Киева. Дочь Лорак Соня уже освоила Инстаграм и теперь постоянно радует фанатов интересными фото и видео из своей жизни.

На фото, которое девочка опубликовала в Инстаграм, Соня показалась крупным планом. Дочь Лорак решила продемонстрировать свои умения в мейкапе. Соня сделала губки "бантиком", демонстрируя, как их накрасила.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ужас, дите золотое, что ты делаешь","Красотка", "Какая лапочка", "Смешная девочка", "Соня, ты просто красавица, я тебя обожаю, и твою маму тоже!", "покажи нам свой дом, комнату, моя красотка...".

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