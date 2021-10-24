10-летняя дочь Ани Лорак (Каролины Куек) София показала, как накрасила губы, порадовав фанатов.
Как пишет Politeka.net, у знаменитой украинской артистки Ани Лорак есть дочь от турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу, который недавно сделал предложение киевской визажистке Лилии из Киева. Дочь Лорак Соня уже освоила Инстаграм и теперь постоянно радует фанатов интересными фото и видео из своей жизни.
На фото, которое девочка опубликовала в Инстаграм, Соня показалась крупным планом. Дочь Лорак решила продемонстрировать свои умения в мейкапе. Соня сделала губки "бантиком", демонстрируя, как их накрасила.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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