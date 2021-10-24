Известная украинская актриса и участница первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина появилась в компании знаменитого телеведущего Григория Решетника и коллег по проекту - с Евгением Котом и Сергеем Притулой.

Григорий Решетник решил показать памятный кадр со съемок шоу в честь старта выхода первого эфира и тут же получил множество отзывов. Яркий костюм артиста выделялся на фоне других, как и наряд Ксении Мишиной, которая стала одной из членов жюри.

«Поздравляю всю Украину с грандиозной премьерой 💙💛 Приветствую невероятную команду проекта. Приветствую каждого участника и зрителя - вы вдохновляете! Верьте в себя, идите к своей цели и никогда не сдавайтесь!» - обратился Решетник ко всем участвующим в съемках нового сезона шоу.

Поклонники поддержали:

«Три часа на одном дыхании !!! Было круто; Притула и Решетник, вы тоже таланты Украини !! Это супер! Лучшие ведущие !! Правда, в вашу команду еще Никитюк не хватает! Вы супер-позитивчик !! Бесценные !!!; Лучший ведущий всего сезоны; Спасибо Вам огромное, с Вами работать одно удовольствие, лучший ведущий страны❤; Гриша такой модник».

Ранее мы писали, в начале старта съемок нового сезона «Крепостной» Ксения решилась вернуться к образу Лидии, хоть и на время. Причем звезда поспешила показать это в Инстаграм Стори, чтобы привлечь внимание к памятному образу.

Лидия Шефер — антагонистка сериала, очень жестокая к своим людям. В этот раз компанию Мишиной составил Женя Кот, неожиданно появившийся на площадке вместе с многими другими звездами.

Ранее Politeka писала, что "Холостячка" Мишина пленила изящной фигуркой в затянутом корсете: "Ну что, я готова!".

Напомним, что друг Эллерта и экс-ухажер Мишиной Андрей Рыбак показал свои нежности с девушкой: "Ой, не бесите".

A еще Politeka сообщала, что Мишина по возвращении к Эллерту заговорила о токсичных установках: "Никто не просил...".