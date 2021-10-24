Звезды показали свои чувства на камеру

Жена героя шоу «Холостяк-10» пилота Макса Михайлюка, модель Даша Хлыстун, обратилась к своему мужу с приятными словами в честь его дня рождения.

Известная модель, которая стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины Даша Хлыстун строит отношения с Максом Михайлюком, пишет Politeka.net. Сейчас пара воспитывает дочь Ариану.

В Инстаграм Даша часто публикует семейные кадры. И в новом посте красотка обратилась к мужу, опубликовав фото с ним и дочкой. Как оказалось, бывший "холостяк" сегодня отмечает день рождения.

"Как же мне повезло встретить такого Мужчину", - написала Даша Хлыстун, пожелав супругу добиваться целей и почаще отдыхать.

"У Арианы самый лучший Папа, о котором можно только мечтать. Ты заботливый, любящий и что я еще очень ценю - честный!", - добавила девушка, поблагодарив родителей мужа за воспитание сына.

"Спасибо тебе за то, что стараешься и делаешь своих девочек самыми счастливыми ❤️ Мы всегда рядом и очень тебя любим . Happy birthday Max🧑🏻‍✈️", - написала в конце модель.

Пользователи сети присоединились к поздравлениям, написав много хороших пожеланий, и сделав комплименты молодой семье.

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