Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет программу "Світське життя" показала, как проводит время со своим мужем - Юрием Горбуновым.
Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. Она ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя". В 2017-ом году она объявила о том, что вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова. В том же году у них родился сын Иван, а месяц назад Осадчая родила ему второго сына - Даниила.
Так, на этот раз Юрий Горбунов опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре его жена Катя Осадчая в бежевом пальто и громоздких очках держит телефон, сидя в автомобиле, и делает общее фото вместе с телеведущим, пока он за рулем.
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"Понедельник вместе", - прокомментировал Юрий Горбунов.
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