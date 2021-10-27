Певец и продюсер Кузьма Скрябин (Андрей Кузьменко) души не чаял в своей единственной дочке Марии-Барбаре. Сейчас девушке уже 24 года, и жизнь она связала отнюдь не с творчеством.

Барбара не пошла по стопам отца. В 2020-м году девушка получила диплом Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, выучишись на дерматолога. Сейчас она заканчивает интернатуру и мечтает о своей собственной клинике.

С Барбарой удалось пообщаться ведущей "Світського життя" Кате Осадчей на премьере фильма с DZIDZIO (Михаилом Хомой), одним из лучших друзей ее покойного отца.

В частности, Осадчая поинетересовалась, почему спустя два года после свадьбы (Барбара вышла замуж за своего однокурскника Виктора Тура) у них с мужем все еще нет детей и когда они планируют обзавестись потомством.

"Хочу вырасти в плане карьеры, хочется встать на ноги в сфере дерматологии и косметологии, поэтому сейчас заимаюсь полностью этим. Через два месяца заканчиваю интернатуру по дерматовенерологии и сейчас постоянно прохожу какие-то курсы - то контурная пластика, то ботокс. На работу также устроилась, работаю сейчас в клинике", - поделилась девушка.

Не преминула случаем Осадчая спросить у дочки Скрябина, ставит ли девушка эксперименты на себе, прежде чем колоть что-то своим клиентам.

"Некотрые инъекции я пробовала колоть, потому что, когда ты в этой сфере, интересно, как она подействует именно на тебе, чтобы потом это рассказывать людям. Я не делаю те инъекции, которые не для моего возраста", - отметила Барбара.

Напомним, дочь Кузьмы Скрябина призналась, кем работает и планирует ли ребенка: "Через два месяца..."

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