19-летняя Певица Элина Иващенко, которая спела в дуэте со знаменитым исполнителем Олегом Винником песню "Диаманты", показала, кому принадлежит ее сердце.

Как пишет Politeka.net, 19-летняя Элина Иващенко стала известной украинцам исполнительницей благодаря участию в талант-проектах "Х-Фактор", а также "Голос країни. Діти". После этого исполнительница спела песню "Диаманты" в дуэте с Олегом Винником. Певица продолжает заниматься творчеством, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото в сторис Элина показала, как проводит время с любимым человеком. Иващенко позировала в купальнике, целуя загадочного красавчика в очках, имя которого юная звезда не назвала. Любимый певицы был в рубашке и штанах. Пара была где-то на курорте, когда этот снимок был сделан, ведь на фоне можно увидеть море.

"С днем рождения, мой лучик света", - написала Элина.

Чуть позже Иващенко показала праздничный торт. На нем уже можно увидеть имя Олег, который сегодня празднует 27-летие. Выходит, у пары почти 10 лет разницы.

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