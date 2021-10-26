Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, прекратившая на время свою концертную деятельность, появилась на публике в модном костюме.
Дженнифер сейчас занята работой над новым проектом, поэтому прекратила обновлять профиль в Инстаграм. На фан-аккаунтах поклонники демонстрируют лучшие образы Лопес сами.
Недавно артистку заметили во время небольшой прогулки, во время которой певица покрасовалась модным серым костюмом и босоножками на тонком каблуке. Простая прическа и расслабленный вид придали 52-летней знаменитости естественности.
«Какая роскошная женщина, не верится🔥; спасибо за этот вариант лука😍; звезда она всегда такая️❤️; я восхищена этой привлекательностью, она не идет, а парит; словно облако; это мастерство, быть такой; у нее нет недостатков; Прекрасная милая, и деловой костюм», - пишут поклонники.
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Ранее Дженнифер решила показать первые промо-кадры со съемок нового фильма, в котором теперь участвует. Не так давно звезда объявила о новой работе, в которой собирается предстать с новой стороны.
Серьезный образ, без привычных коротких платьев и соблазнительных костюмов немало удивил поклонников.
Напомним, Дженнифер Лопес в платье из одной сеточки без стеснения показала свои изгибы
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