Певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая уехала жить и работать в РФ, недавно отправилась на небольшой отдых после того, как презентовала песню из своего нового альбома.

Исполнительница уехала на отдых сразу после презентации новой композиции, о которой теперь старается всячески напоминать. Даже в отпуске Каролина записывает короткие видео с записью песни.

При этом Каролине удалось впечатлить – она станцевала на улице под свою композицию и заинтриговала внешностью. Несмотря на погоду, выбрала Лорак коротенький топ с длинными рукавами, дутую салатовую жилетку и обтягивающие лосины темного цвета в тон ботинками.

Чтобы привлечь внимание, Каролина сбросила жилетку и станцевала перед камерой под новую песню, весело покрутившись перед камерой. Как можно заметить, звезда и в отдыхе находится в хорошей форме.

Ранее Ани Лорак решила порадовать своих многочисленных поклонников, рассказав в новом посте Инстаграм, что им приготовила.

"С нетерпением жду выхода альбома ❤️ А уже 27 октября встретимся в Питере. Лучшие песни для вас! PS. Как думаете, когда мы представим новый альбом?⬇️", - откровенно написала Лорак.

Пост звезда подкрепила снимками в безразмерном пальто.

Напомним, что Ани Лорак поделилась откровением, блистая в безразмерном пальто

Как сообщала Politeka, экс-муж Ани Лорак показал, чем теперь занимается в Украине

Также Politeka писала, что Лорак похвасталась "новыми" губами во время похода в салон красоты