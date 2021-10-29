Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес после презентации нового фильма своего возлюбленного уехала в другой город, теперь поклонники вспоминают лучшие кадры с артисткой.

Сейчас актриса практически не публикует никаких фото, уделяя все внимание новым съемкам. Поэтому фанаты вспоминают, какой была Лопес в своих фотосессиях. Одной из популярных остается съемка на пляже.

Именно там Лопес позировала не только без макияжа, но еще и без париков. Свои волосы у Дженнифер довольно короткие и кудрявые. Их звезда скрывает, поэтому носит парики. Лопес не раз рассказывала, что у нее целая комната выделена для ее смен имиджа.

В естественном виде и простом наряде она показывает себя не часто, поэтому фанаты сразу оценили данный лук:

«Кто-то там, должно быть, присматривает за мной, потому что они послали самого прекрасного ангела небес в мою жизнь👼🤍; прекрасная 😍; ее не портит естественность❤️; она сама, как свет; Очень красивый; Салют ❤️; Довольная улыбка; ох какая хорошенькая».

Фанаты в целом часто публикуют новые кадры, пока артистка занята на съемках новой киноленты. В том числе и ее последние селфи, которыми звезда делилась у себя в Сторис.

Напомним, Дженнифер Лопес в платье из одной сеточки без стеснения показала свои изгибы

А еще Politeka сообщала, что 52-летняя Лопес в маленьком топике лишила дара речи на красной дорожке

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в пылких объятиях Бена Аффлека не стала скрывать чувств на красной дорожке