Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес после презентации нового фильма своего возлюбленного уехала в другой город, теперь поклонники вспоминают лучшие кадры с артисткой.
Сейчас актриса практически не публикует никаких фото, уделяя все внимание новым съемкам. Поэтому фанаты вспоминают, какой была Лопес в своих фотосессиях. Одной из популярных остается съемка на пляже.
Именно там Лопес позировала не только без макияжа, но еще и без париков. Свои волосы у Дженнифер довольно короткие и кудрявые. Их звезда скрывает, поэтому носит парики. Лопес не раз рассказывала, что у нее целая комната выделена для ее смен имиджа.
В естественном виде и простом наряде она показывает себя не часто, поэтому фанаты сразу оценили данный лук:
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«Кто-то там, должно быть, присматривает за мной, потому что они послали самого прекрасного ангела небес в мою жизнь👼🤍; прекрасная 😍; ее не портит естественность❤️; она сама, как свет; Очень красивый; Салют ❤️; Довольная улыбка; ох какая хорошенькая».
Фанаты в целом часто публикуют новые кадры, пока артистка занята на съемках новой киноленты. В том числе и ее последние селфи, которыми звезда делилась у себя в Сторис.
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