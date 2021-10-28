Алексей Потапенко, который является супругом Насти Каменских, показал, как проводит время на курорте одной из африканских стран.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко является успешным певцом и продюсером многих отечественных артистов. Звезда несколько лет назад женился на Насте Каменских, с которой до этого много времени пел в дуэте. Теперь Потап занят развитием сольной карьеры. Не забывает Алексей и об Инстаграм, где делится самым интересным.

На фото Потап был в куфии, стильной бейсболке и наушниках. Алексей сделал селфи, смотря в камеру. Как можно понять, Потапенко был в Шарм-эль-Шейх, Египет. До этого продюсер посетил с Настей Каменских ОАЭ и Испанию.

"Все хотят найти счастье и обуздать огонь жизни,вдохнуть в себя энергию вселенной, а у меня проездной на этот Автобус бытия, обращайтесь, дарю", - написал загадочно Потап.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Красава, концерт в Хургаде огонь", "Если что, я от подарка не откажусь", "Подарите", "Добро пожаловать на Землю Обетованную".

Напомним, экс-жена Потапа Ирина Горовая призналась, что сейчас к нему чувствует

А еще Politeka сообщала, что Настю Каменских и Потапа заставили приодеться, перевоплощение впечатляет

Также Politeka писала, что Потап заставил Каменских преобразиться и ходить в закрытых нарядах



