Алексей Потапенко, который является супругом Насти Каменских, показал, как проводит время на курорте одной из африканских стран.
Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко является успешным певцом и продюсером многих отечественных артистов. Звезда несколько лет назад женился на Насте Каменских, с которой до этого много времени пел в дуэте. Теперь Потап занят развитием сольной карьеры. Не забывает Алексей и об Инстаграм, где делится самым интересным.
На фото Потап был в куфии, стильной бейсболке и наушниках. Алексей сделал селфи, смотря в камеру. Как можно понять, Потапенко был в Шарм-эль-Шейх, Египет. До этого продюсер посетил с Настей Каменских ОАЭ и Испанию.
"Все хотят найти счастье и обуздать огонь жизни,вдохнуть в себя энергию вселенной, а у меня проездной на этот Автобус бытия, обращайтесь, дарю", - написал загадочно Потап.
Как сегодня выглядит могила мужа Софии Ротару, который скончался у нее на руках: "Вечная память"
Жена "Холостяка" Добрынина с красным лицом после рыданий показала настоящую жизнь: "Чтобы другие мамы знали"
"Валюха" из Сватов обратилась ко всем с пронзительным заявлением: о чем врут зрителям
"Какой он мажор?": отец подростка, устроившего ДТП в Харькове, сделал признание
Изгнанный из "Холостячки" Роман Свечкоренко разразился злобной тирадой: "Мне до одного места..."
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Красава, концерт в Хургаде огонь", "Если что, я от подарка не откажусь", "Подарите", "Добро пожаловать на Землю Обетованную".
Напомним, экс-жена Потапа Ирина Горовая призналась, что сейчас к нему чувствует
А еще Politeka сообщала, что Настю Каменских и Потапа заставили приодеться, перевоплощение впечатляет
Также Politeka писала, что Потап заставил Каменских преобразиться и ходить в закрытых нарядах