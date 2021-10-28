Телеведущая Леся Никитюк, звезда шоу "Хто зверху?" и "Хто проти блондинок?", показала новый образ во время прогулки, порадовав фанатов.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк не только популярная телеведущая, но и блогер. Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где за ней следят миллионы украинцев. Леся там делится не только образами для ТВ, но и кадрами из личной жизни.

На новом фото, которое Никитюк опубликовала в Инстаграм, телеведущая была в довольно интересном теплом костюме с капюшоном. На капюшоне можно увидеть большие ушки. А из капюшона торчали две большие косички. Леся смотрела в камеру, демонстрируя свой образ.

На еще одном фото Никитюк уже гуляла по улице. Леся улыбалась, делая селфи. Стоит отметить, что телеведущую с косичками можно увидеть очень не часто.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм подобных инструментов нет.

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