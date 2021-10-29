Известный телеведущий Григорий Решетник, который ведет популярные шоу «Холостячка» и «Україна має талант», заинтриговал первым фото со старта съемок очередного сезона долгожданного нового сезона проекта «Холостяк», где также является телеведущим.

Предыдущим холостяком на шоу стал бизнесмен Михаил Заливако, которому удалось найти свою любовь. Теперь пара живет вместе и часто рассказывает о себе. Съемки нового сезона уже стартовали, но имя главного героя все еще в секрете.

«Кто станет новым Холостяком? 😍 12 сезона проекта «Холостяк» быть! 26 октября началась съемка 12 сезона проекта. Кто же станет новым Холостяком – делитесь своими догадками в комментариях😏» - написал телеведущий под новым фото.

Кадр со съемок вызвал бурную реакцию в сети:

«Сезон будет 🔥; Какой-то неизвестный чувак, которого мы впервые увидим)); Давайте Алексея Тригубенко🔥; Винченцо 💜 Он своей улыбкой очаровывает всех женщин; Да уж снимают, то есть у нас выбора нет) да, безусловно хотелось бы увидеть Тригубенко); Когда уже будет Эктор?; Эктор Хименес-Браво; Богдан Юсипчук; Давайте Эктора женим🙌; Виталька😂 Артём Милевский, он у себя на странице уже пост выложил об этом 👏% Андрей Данилко; Холостяки как на конвейере 😂».

Ранее 38-летний шоумен поделился новым постом в Инстаграм. Решетник показал фото, на котором был запечатлен, уплетая пирожное.

«В детстве мне нельзя было есть сладкого, поэтому сейчас почти каждый день отрываюсь. А вы любите сладкое? И, возможно, имеете совет, как перестать его есть в таком количестве?», - написал телеведущий.

Напомним, ведущий «Холостячки» Решетник вслед за Эллертом насмешил нелепыми усами: «Гриша, вы похожи на…»

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Решетника после интриги с четвертой беременностью впечатлила мужа: "Это придает сил"

Также Politeka писала, что жена ведущего "Україна має талант" Решетника после возращения на родину не захотела выходить из дома: фото