Леся Никитюк, которая недавно сменила имидж, показала себя в новом образе, отправившись в резиденцию беглого украинского президента.
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала одной из самых востребованных телеведущих Украины и звездой "Нового канала". Знаменитость сейчас снимается в "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?" и других проектах. Не забывает Леся и об Инстаграм, где за Никитюк следят миллионы украинцев, а звезда радует фанатов своим творчеством и кадрами из обычной жизни.
В этот раз Леся показала, как отправилась со своими друзьями в элитную резиденцию. Как оказалось, Никитюк поехала в поместье Межигорье, в котором обитал беглый президент Виктор Янукович. Никитюк надела стильные очки, которые недавно прикупила, а также заплела косички.
"Витя, встречай", - написала Леся под фотографией.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.
Напомним, Лесю Никитюк потрясла трагедия с украинкой, о которой говорит весь мир
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