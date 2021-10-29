Дочь известной актриса Анджелины Джоли и её бывшего мужа Бреда Питта - Шайло поразила преображением на красной дорожке.

Как передает Politeka.net, Анджелина Джоли является всемирно известной актрисой. Как известно, у неё и её бывшего мужа Бреда Питта есть дочь - Шайло. Девочку привыкли видеть в смокингах, однако недавно она преобразилась и появилась на публике.

Так, на этот раз на странице издания "Tatler" в Инстаграм опубликовали новые фото. На кадре популярная актриса Анджелина Джоли вместе со своей 15-летней дочерью Шайло вышла на красную дорожку. Своим видом на мероприятии она поразила всех, поскольку поклонники привыкли её видеть в смокингах, а на этот раз она появилась в шикарном платье.

"Пятнадцатилетняя Шайло Джоли-Питт теперь не сходит с радаров. А нужно то было всего ничего — просто сменить смокинг на платье", - написали в издании.

Фанаты оставили множество комментариев, где отреагировали на преображение девочки: "Наконец-то пришла осознанность ❤️ Роскошная девочка", "Она просто ангелочек!", "Ну просто красавица", "Какая прекрасная девушка", "Шайло восхитительна", "Копия мама", "Мамины губы, овал лица, папин разрез глаз.... потрясающе красивая смесь", "Очень красивая! И даже смокинг ей идёт", "А девушкой то краше", "Ох и красивая девочка".

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