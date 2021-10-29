Известная певица Тина Кароль, которая недавно стала Народной артисткой Украины, после выпуска нового альбома заинтриговала кадрами.
Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. На данный момент Тина Кароль является народной артисткой Украины.
Так, на этот раз певица опубликовала новые видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль в солнцезащитных очках устроила танцы в машине под песни из своего нового альбома.
"Секрет", - заинтриговала Тина Кароль.
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"Послушали альбом? Другой рай", - спросила певица у поклонников.
Напомним, что 28 октября вышел новый мини-альбом Тины Кароль под названием "Другой рай". Как заявила певица, этот альбом посвящен одному человеку и отношениям, от которых они уже свободны. Также она представила новый клип.
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