Певица Татьяна Воржева, звезда второй "Фабрики звезд", которую фанаты прозвали украинской версией Анджелины Джоли, показала себя в необычном образе.

Как пишет Politeka.net, Татьяна Воржева является украинской исполнительницей, которая прославилась благодаря выступлению в "Фабрике звезд". Певица оказалась похожа на голливудскую звезду Анджелину Джоли, поэтому так красотку и прозвали. Сейчас Татьяна продолжает свое творчество, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых фото Татьяна была в боди, колготах и босоножках. Звезда лежала на полу, поднимала ноги вверх и играла с позами перед фотографом, делая кадры довольно игривыми. Как можно понять, фотосессия проходила в столице Украины - Киеве.

"Преступление и наказание", - подписала фотографии Татьяна Воржева.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Последнее фото очень и очень. Сладкая расслабленность", "Огонь".

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