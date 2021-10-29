Певица Татьяна Воржева, звезда второй "Фабрики звезд", которую фанаты прозвали украинской версией Анджелины Джоли, показала себя в необычном образе.
Как пишет Politeka.net, Татьяна Воржева является украинской исполнительницей, которая прославилась благодаря выступлению в "Фабрике звезд". Певица оказалась похожа на голливудскую звезду Анджелину Джоли, поэтому так красотку и прозвали. Сейчас Татьяна продолжает свое творчество, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых фото Татьяна была в боди, колготах и босоножках. Звезда лежала на полу, поднимала ноги вверх и играла с позами перед фотографом, делая кадры довольно игривыми. Как можно понять, фотосессия проходила в столице Украины - Киеве.
"Преступление и наказание", - подписала фотографии Татьяна Воржева.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Последнее фото очень и очень. Сладкая расслабленность", "Огонь".
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