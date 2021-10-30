Украинская певица Оля Полякова, перед началом своего отпуска в Сицилии дала очередное интервью Маше Ефросининой, и рассказала о принятии себя и секретах красоты.
В последнем интервью «Взрослые девочки» Полякова не стала сдерживать эмоции резко высказываясь по поводу своих хейтеров, а также по поводу параметров современной красоты. Не обошлось без вопросов, касательно того, как надо за собой следить и на что влияет возраст.
Когда же речь зашла о том, что звезд раздражает фраза «В вашем возрасте…».
«В вашем возрасте такая фигура отпад. В вашем возрасте и у матери двоих детей живот классный. А не для матери двоих детей такой живот не норма?» - Полякова встала и показала, как выглядит.
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Также певица рассказала об одном неловком случае, когда ее назвали старой бабкой.
«Я была хороша в этом Сторис, я была молода, была с кучей фильтров. И на бабку старую я вообще не тянула. Я зашла на эту страницу и увидела описание профиля: «Я счастливая, я любимая». И у меня тут же возник вопрос, как счастливая и любимая может писать подобную вещь? Значит неправда же это», - высказалась Полякова.
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