Известная спортсменка и олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая принимает участие в шоу "Танці з зірками" показала своего итальянского жениха.
Ольга Харлан является известной спортсменкой. Она прославилась благодаря своей победе на Олимпиаде в Пекине в 2008-ом году, где она принесла золото для Украины в фехтовании. Сейчас она продолжает свою спортивную карьеру. Как передает Politeka.net, девушка стала участницей шоу "Танці з зірками", а её партнером по проекту стал Дмитрий Дикусар.
Так, на этот раз спортсменка опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Она показала романтичные кадры со своим женихом-итальянцем Луиджи Самелье, где позирует на камеру в его объятиях.
"Наша первая фотосессия для украинского ELLE! ❤️ нежнятинка😍
Спасибо всей команде за прекрасную работу! Одно удовольствие работать с вами ❤️
Наше с Луиджи Самелье интервью можете найти у меня в профиле, там ссылочка!", - рассказала Ольга Харлан.
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Напомним, что Луиджи Самелье является итальянским фехтовальщиком, трехкратным чемпионом Европы и олимпийским медалистом.
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