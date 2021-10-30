Исполнительница и легендарная модель Камалия Захур, которую прозвали самой богатой певицей Украины, показала, как провела вечер, опубликовав фото и видео в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Камалия является популярной артисткой и моделью, став победительницей на конкурсе красоты "Мисс Мира", который проходил в Калининграде. Звезду называют самой богатой певицей, ведь она вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. У пары есть двое маленьких дочерей - Мирабелла и Арабелла. Девочки-близняшки уже проявили свои таланты и Камалия часто показывает достижения дочерей. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

Звезда на новом фото была в красном костюме. Камалия стояла среди других женщин. Все улыбались, выставив по ножке.

"Вчера во Дворце культуры "Украина" состоялось известное во всем мире шоу "Лебединое озеро" в формате 3D. Мы получили колоссальное удовольствие! Невероятное сочетание классического балета и современных технологий", - написала Камалия.

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