48-летняя певица Руслана Лыжичко, которая победила на шоу "Евровидение", а также участница шоу "Маскарад", показала, как выступила во Львове, поделившись фотографиями в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Руслана Лыжичко является успешной певицей, победившей на Евровидении. Звезда прославилась благодаря "Диким танцям", которыми радует украинцев по сей день. Не забывает Руслана и об Инстаграм, где делится многим интересным.

На новых фото Лыжичко показала, как выступила во Львове.

"Я была рада быть в этот день в родном Львове.

Несмотря на то, что сегодня мир стал, мягко говоря «с границами», во Львове все равно по-прежнему дышится суперсвободно.

Это город, который я обожаю и всегда буду обожать. Это город, который дарит нечто особенное", - написала Руслана.



"И пользуясь случаем, Ир, я хочу взять тебя "на слабо".

На концерте все было круто, но я знаю, что это еще не полный потенциал балета Жизнь. Это даже не разгон.

Вы только что открыли этот потенциал. Вы только-только укусили этот вкус", - добавила Руслана.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Вы хорошо дополняете друг друга. Горжусь такими земляками как вы и очень вас люблю (и уже много лет)".

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