Популярная украинская блогер Татьяна Воржева, которую в сети окрестили украинской Анджелиной Джоли, поделилась новыми фотографиями с поклонниками.

Как пишет Politeka.net, 33-летняя красавица Татьяна Воржева засветилась в проекте "Фабрика звезд-3", где ее заметила продюсер Наталья Могилевская. Позже Воржева выступала в популярной группе "Real O", а после ухода из группы стала активно развивать сольную карьеру и занялася блоггингом.

Заметим, что в сети Воржеву уже давно окрестили украинской Анджелиной Джоли из-за невероятного сходства с голливудской актрисой. Так, девушка часто делится с поклонниками личными фотографиями и показывает стильные луки.

На этот раз девушка пришла на открытие нового фудмаркета в ярком оранжевом платье с глубоким вырезом и в ботфортах. К тому же Воржева решила кардинально сменить имидж и стала блондинкой.

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