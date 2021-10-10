Співачка Таня Воржева, яку називають Українською Анджеліною Джолі, намагається активно вести соціальні мережі і показує різні моменти зі свого життя в Instagram.
Виконавиця Тетяна Воржева останнім часом приділяє більше часу саме своїм образам, а також фотосесій в новому вигляді. Артистка не так часто змінює стиль, проте завжди показує кожне перетворення.
Не забуває Тетяна ділитися в Instagram і простими моментами зі своїх буднів, відпочинку. Цього разу Тетяна показала, як відвідала вечір одного з виконавців і добре провела час на концерті.
"Коли яблуні цвітуть всім дівчатам подобається 💔 Дорвалася 💪 🏻 💥" - коротко написала Воржева під новими кадрами.
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Користувачі Мережі також відповіли на пост:
"Це в якому місті?; А що хіба він не відмовився від виконання старих пісень???; Красуня; я під цю пісню, перший раз закохався в вашу Величність😍; Танюха, ну у тебе і музичні смаки))".
Раніше 32-річна артистка опублікувала кадри зі зйомок. Незважаючи на строгий костюм, виглядала красуня дуже спокусливо.
"Осіння хандра, як з нею боротися...». Скасуємо ниття, панове. От чесно. Ось і все, ось і все. Кінець історії", - підписала відео красуня.
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