Співачка Тетяна Воржева, зірка другої "Фабрики зірок", яку фанати прозвали українською версією Анджеліни Джолі, показала себе в незвичайному образі.
Як пише Politeka.net, Тетяна Воржева є українською виконавицею, яка прославилася завдяки виступу в "Фабриці зірок". Співачка виявилася схожа на голлівудську зірку Анджеліну Джолі, тому так красуню і прозвали. Зараз Тетяна продовжує свою творчість, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових фото Тетяна була в боді, колготах і босоніжках. Зірка лежала на підлозі, піднімала ноги вгору і грала з позами перед фотографом, роблячи кадри досить грайливими. Як можна зрозуміти, фотосесія проходила в столиці України-Києві.
"Злочин і кара", - підписала фотографії Тетяна Воржева.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Останнє фото дуже і дуже. Солодка розслабленість", "вогонь".
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