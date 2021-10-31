Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала, как проводит время с сыном Никитой.

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У них с супругом двое детей - сыновья 5-летний Глеб и Никита, которому недавно исполнился 1 год.

Так, на этот раз актриса опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Саливанчук в зеленом спортивном костюме и шапке гуляет на улице вместе со своим младшим сыном - Никитой. Свой образ актриса дополнила белой осенней курткой.

"Ловим последние лучи солнца!", - подписала фото Анна Саливанчук.

Поклонники актрисы оставили ей несколько комментариев под снимками: "Красивая семья", "Огонь".

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