"Вид у него так себе"

Прошло три года с момента развода тренеров "Зважені та щасливі" Марины Боржемской и Вячеслава Узелкова - оказывается, страсти до сих пор не улеглись.

Фитнес-тренер Марина Боржемская в 2018 году объявила, что забирает детей и уходит от мужа, бывшего профессионального боксера Вячеслава Узелкова, после 19 лет брака. Причиной развода, позднее, она назвала эгоизм, инфантильность и нежелание экс-супруга взрослеть. Их дочь и сын, Оливия и Роберт, остались жить с матерью.

Узелков, как выяснилось, не часто видится со своими отпрысками. Но узнать почему, журналистам "Зіркового шляху", видимо, так и не удалось, потому что тренер вспылил прямо во время съемки и, в итоге, сбежал с интервью.

"Известного боксера Узелкова разозлили вопрос о том, почему он не видится со своими детьми после развода с Мариной Боржемской. Подробности уже завтра в «Зірковому шляху» в 9:00! 🔥", - говорится в новом посте на официальной страничке программы в Инстаграм, передает Politeka.net.

Пользователи бурно обсуждают происшествие:

"🥺если соглашался на интервью, значит понимал, что будут вопросики разные!"

"Не хочешь общаться с женой, а дети здесь при чем, это же твои дети (("

"Вид у него так себе! А вот Марина без него расцвела!"

"Это его право. В разводе вина обоих партнеров. И мы не знаем точной причины. Не судите и не судимы будете"

"Ого, неожиданно от него такое поведение, всегда спокойный, рассудительный, наверно о жене и детях был вопрос и такая реакция у него, красивая была пара, жаль что не общается с детьми и не видит их, дети в разводе не виноваты, развод его подкосил"

Напомним, Боржемская в нежном платье дала полезный совет женщинам: "Иногда необходимо задержаться..."

Как сообщала Politeka, Боржемская раскрыла, как завтрак помогает похудеть: "Идеальные рецепты..."

Также Politeka писала, что Боржемская показала редкое фото дочери от Узелкова: "На папу похожа"