Победительница 3-го сезона вокального шоу "Х-Фактор" Аида Николайчук вернувшись в шоу-бизнес с новым именем, сделала откровенное признание.

Как передает Politeka.net, Аида Николайчук прославилась как талантливая певица благодаря своей победе на шоу "Х-Фактор" в 2012 году. Тогда она начала записывать свои песни и выпустила альбом. Однако после этого несколько лет про неё ничего не было слышно, и уже в 2019-ом году она вновь продолжила свой творческий путь под псевдонимом AIDA.

Так, на своей странице в Инстаграм Аида Николайчук опубликовала новое фото. Она решила ответить на 10 вопросов, которые зададут ей поклонники. У певицы спросили, планирует ли она сниматься в кино или в сериале.

"Вот если честно, то очень бы хотела попробовать. Раньше я бы сказала, что у меня нет актерского таланта, но на самом деле я боюсь показывать свои способности посторонним. Это психологический завтык, который я постепенно прорабатываю. Мои родные и друзья знают, что я еще та "актриса" Особенно достается тем, кто живет со мной", - откровенно ответила на вопрос Аида Николайчук.

Напомним, недавно она представила новую песню "Je T'aime J'Adore!". Певица отметила, что это последняя её песня в привычном для неё вокале.

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