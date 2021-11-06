Сын покойного судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грэг, который живет в США, показал как подросли внуки легендарного хореографа.
Как известно, Грэг уже давно эмигировал в Америку вместе с матерью Натальей, второй супругой Чапкиса. Сейчас у 42-летнего мужчины своя танцевальная школа в Сан-Франциско, его воспитанники принимают участие и побеждают в различных талант-шоу. Помимо успешной карьеры, сын Чапкиса преуспел и в личной жизни. Уже двадцать лет он в отношениях с американкой Эмбер, пара воспитывает двух сыновей: 13-летнего Николи и шестилетнего Макса.
И Грэг, и его супруга частенько делятся в соцсети семейными кадрами. В своих новых "сториз" в Инстаграм сын Чапкиса показал, как подросли внуки судьи "Танців з зірками", передает Politeka.net.
Мальчики позировали в бейсбольной форме (младший следом за братом тоже увлекся этим видом спорта). В глаза сразу бросается, как сильно они похожи друг на друга, несмотря на большую разницу в возрасте.
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"Так горжусь ими❤️", - Грэг тепло подписал снимки.
Отметим, Григория Чапкиса не стало 13 июня этого года, его похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Чтобы почтить память отца, Грэг специально приехал в Украину и принял участие в одном из эфиров очередного сезона "Танців з зірками". Мужчина признался, что очень скучает, но знает, что папа "рядом на каждом этапе его пути".
Напомним, сын Григория Чапкиса заговорил о возвращении в Украину после успеха на "Танцях з зірками": "Очень скоро"
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