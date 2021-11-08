Победительница третьего сезона вокального шоу "Х-Фактор" Аида Николайчук (AIDA)отправилась на отдых за границу, откуда балует яркими кадрами.



На проекте "Х-Фактор" Аида Николайчук заработала большую популярность, но внезапно исчезла с телеэфиров, передает Politeka.net. В 2019 году девушка заявила о своем возвращении под псевдонимом AIDA, и рассказала, почему сделала перерыв в карьере.

Как оказалось, красотка решала проблемы в личной жизни. Бывший муж Николайчук был профессиональным мотогонщиком родом из Беларуси. Мужчина не мог сделать выбор, где ему жить, а артистка ждала его решения. Позже Аида потеряла ребенка и развелась.

Сейчас у певицы - новая семья, и она активно строит карьеру в Украине. А на днях Аида покинула Украину, решив отдохнуть в Дубае.

Красотка в своем Инстаграм публикует кадры в разных образах. В этот раз певица появилась в черном платье по фигуре, ее образ дополнили стильные аксессуары.

Также певица показала себя в купальнике, надев крупные очки.

Отметим, Аида Николайчук активно ведет страницу в Инстаграм, где на нее подписаны 54,8 тысяч пользователей Сети.

На днях артистка представила новую песню «Je T’aime J’adore», и получила похвальные отзывы.

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