Модель Тина Кунаки, новая супруга Венсана Касселя, показала в мини роскошные ножки, порадовав многочисленных фанатов в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки является успешной моделью французского происхождения. Звезда несколько лет назад вышла замуж за актера Венсана Касселя, бывшего супруга роскошной актрисы Моники Беллуччи. Тина успела уже родить дочь знаменитости, которую назвали Амазони. Тина успела восстановиться после родов и продолжает сниматься в фотосессиях. Не забывает Кунаки и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Кунаки была в мини юбке и пиджаке. Звезда сидела среди моделей, выставив ножки на показ.

"Новое-новое", - написала Кунаки.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вкусно", "Столько безупречности в одном фото", "В тот день, когда у меня такие ноги, я весь день делаю стойку на руках", "да, красавица".

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