Мама Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин) Ольга рассказала, что на могилу ее сына даже спустя шесть лет продолжают приходить люди.

Как сообщает Politeka.net, Ольга Кузьменко, которая шесть лет назад в автокатастрофе потеряла сына-музыканта Кузьму Скрябина, рассказала, что даже спустя столько времени люди продолжают приходить на могилу. Как известно, артиста похоронили в семейном склепе неподалеку от Львова, и это место не так просто найти. Об этом говорится в сюжете программы "Зірковий шлях".

Однако, там всегда есть люди, они приносят цветы, лампадки, подарки и разные мелочи. А некоторые фанаты проводят на могиле даже по три дня.

"Мы, когда там бываем, не бывает, чтобы никого было. Когда праздничные дни, там немерено людей. Они идут, ставят. Мы выносим, выносим те фонарики. Стоят девочки, по три дня стоят. Говорят, что из Киева приехали на три дня к Кузьме. А некоторые даже приходили ко мне сюда", - рассказала Ольга Кузьменко.

В видео также показали, как сейчас выглядит могила легендарного украинского музыканта и исполнителя Андрея Кузьменко. Видно, что там всегда есть посетители, много цветов, флажков и лампадок.

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