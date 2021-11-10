Певица и актриса Дженнифер Лопес в 52 года способна удивить внешним видом, ведь у нее не только заметен упругий пресс, но и сияющее лицо без морщин вызывает у поклонников удивление.

Известная исполнительница много лет беспокоилась о внешности, особенно после рождения детей, ведь тогда она набрала более двадцати килограмм и считала, что не сможет вернуться в прежнюю форму. Более того, звезда сомневалась, что получит свой идеальный пресс.

И хотя Лопес нередко пытаются теперь якобы разоблачить в ее пристрастии к уколам красоты или любви к фотошопу, многие фанаты по-прежнему считают ее примером для многих. Даже если артистка и увлечена уходом за собой, она не рассказывает, что именно делает.

Тем не менее, кожа у Лопес всегда в хорошем виде, а ее пресс постоянно привлекает внимание к себе. Более того, в ярком костюме Дженнифер не так давно подчеркнула лучшие стороны и пления видом:

«Хорошо блестит; ну прямо куколка сияет; мне нравится эта красота; Beauty❤; невозможно остановиться; Нужна история ее лица, что она делала; Сколько же тут работы над этим прессом; мне бы такой вид в мои 30❤; Hermosa 💖» - пишут в сети.

Напомним, на днях звезда вышла на сцену, чтобы поддержать своего старого друга, рэпера LL Cool J, который попал в список лауреатов Зала славы рок-н-ролла.

Артистка надела бра от Dolce & Gabbana с блестками и сверкнула "стальным" прессом". Также артистка была в черных брюках и в ботильонах на высокой шпильке, а сверху она надела синий плащ с объемными рукавами из последней коллекции Альбера Эльбаза для AZ Factory.

Напомним, что Лопес показала себя в обычной жизни без макияжа и в простой майке

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