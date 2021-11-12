Американская светская львица Пэрис Хилтон закатила роскошную свадьбу, которая продлится три дня - звезда впервые выходит замуж.

Так, 40-летняя бизнесвумен, актриса и модель Пэрис Хилтон 11 ноября связала себя узами брака с Карлосом Реумом, своим старым другом, с которым знакома более 15 лет. Об этом звезда сообщила в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Церемония прошла в частном поместье в Лос-Анджелесе. Среди гостей была давнишняя подруга Пэрис Ким Кардашьян.

"Моя вечность начинается сегодня... ✨💍 11/11 💝 # JustMarried #ForeverHiltonReum 📸: @JoseVilla", - говорится в посте.

Пэрис опубликовала пока что единственное фото со свадьбы, на котором позирует в белом платье, прикрывая лицо тонкой фатой. Кроме этого, других кадров с торжества нет - постить в соцсети запретили, так как свадьбу покажут в ее реалити-шоу Paris in Love.

Ранее Пэрис рассказывала в этом же шоу, как проходит подготовка к торжеству, пишет Daily Mail.

Пара планировала обвенчаться в церкви Святого пастыря в Беверли-Хиллз. Гостей собирались позвать в семейное имение Хилтонов в Бель-Эйр. Возле особняка даже возвели огромный деревянный помост, чтобы все уместились.

За три дня невеста планировала сменить 10 платьев. По словам Хилтон, у ее жениха были более скромные планы насчет нарядов, так как он "не столь требователен". В целом светская львица заявляла, что мечтает о чем-то "классическом и прекрасном".

Пользователи кинулись поздравлять молодоженов:

"Поздравляю! Брак ... это круто! ❤️🔥"

"Так счастлив за тебя, Пэрис, ты действительно заслужила это счастье. Вы - самая красивая и любящая пара на свете. 💖"

"Самая красивая невеста!!! Я так сильно тебя люблю!!! Я плакала, смеялась... потом снова плакала❤️"

"Какая сказочная ночь, и ты выглядишь потрясающе! Люблю вас"

"11/11 ты выбрала шикарный день, девочка 😍"

"Вау, красивая Пэрис. Я так рада за тебя. Желаю вам двоим крепкого брака, любви и счастья 🙏🏼🥂"

Отметим, Карлос и Пэрис начали встречаться в декабре 2019 года. Впоследствии Реум подарил ей обручальное кольцо с бриллиантом за полтора миллиона фунтов. В Сети появились трогательные кадры: Карлос встал на одно колено на пляже и услышал от возлюбленной заветное "да".

Реум занимается финансами, создал популярный мужской аромат и написал книгу о бизнесе. Его отец, Роберт, является боссом Amsted Industries в Чикаго.

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